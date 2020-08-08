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فرج عامر يطالب بخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب لمواجهة الكوارث والأوبئة

07:31 م السبت 08 أغسطس 2020
فرج عامر يطالب بخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب لمواجهة الكوارث والأوبئة

المهندس محمد فرج عامر

(مصراوي):


طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصفة خاصة، بتخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب هذا العام، ليس لمواجهة العجز الكبير في الأطباء داخل المستشفيات فحسب، ولكن لمواجهة الكوارث والأوبئة مثل المواجهة مع فيروس كورونا.

وقال عامر في بيان له اليوم، إن التجربة مع مواجهة فيروس كورونا أثبتت أن هناك عجزًا كبيرًا وصارخًا في أعداد الأطباء، مؤكدًا أن شجاعة وبسالة جيش مصر الأبيض وعملهم ليلًا ونهارًا وعدم حصولهم على الإجازات حتى في عيدي الفطر والأضحى المباركين وأعياد الأخوة الأقباط هو السبب الرئيسي في النجاح الكبير الذي حققوه.

محمد فرج عامر مجلس النواب خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي فيروس كورونا

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