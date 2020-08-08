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حدث في 8 ساعات| مساعدات عاجلة إلى لبنان.. وأسعار جديدة لمخالفات بناء القاهرة.. وتفاصيل طقس الأحد

06:45 م السبت 08 أغسطس 2020
حدث في 8 ساعات| مساعدات عاجلة إلى لبنان.. وأسعار جديدة لمخالفات بناء القاهرة.. وتفاصيل طقس الأحد

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الجسر الجوي المصري لإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان، ورئيس الوزراء يتابع انجازات "الشكاوى الحكومية" مع الاستغاثات الطبية، واشتعال 7 سيارات ملاكي على الدائري، وهيئة الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..

وزارة القوى العاملة محمد سعفان وزارة التنمية المحلية وزارة السياحة المنشآت السياحية الكافيهات‎ أشرف رشاد الشريف حزب مستقبل وطن نبيلة مكرم

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