حدث في 8 ساعات| مساعدات عاجلة إلى لبنان.. وأسعار جديدة لمخالفات بناء القاهرة.. وتفاصيل طقس الأحد

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الجسر الجوي المصري لإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان، ورئيس الوزراء يتابع انجازات "الشكاوى الحكومية" مع الاستغاثات الطبية، واشتعال 7 سيارات ملاكي على الدائري، وهيئة الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..