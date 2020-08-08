حدث في 8 ساعات| مساعدات عاجلة إلى لبنان.. وأسعار جديدة لمخالفات بناء القاهرة.. وتفاصيل طقس الأحد
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الجسر الجوي المصري لإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان، ورئيس الوزراء يتابع انجازات "الشكاوى الحكومية" مع الاستغاثات الطبية، واشتعال 7 سيارات ملاكي على الدائري، وهيئة الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..
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