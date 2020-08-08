رئيس جامعة القاهرة يشكّل لجنة لمتابعة أعمال اختبارات القدرات

القاهرة- (أ ش أ):



أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قرارا بتشكيل لجنة تحت إشرافه المباشر، لمتابعة أعمال اللجان الداخلية لاختبارات القدرات بالجامعة للعام الجامعي 2020 - 2021.

وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات طبقا لبرامجها المقررة، والتعامل مع المشكلات الطارئة التي قد تؤثر في عملية انتظام اختبارات القدرات، واقتراح المعالجات المناسبة لها، وتلقي التقارير من لجان اختبارات القدرات واتخاذ اللازم بشأنها، وإجراء التنسيق اللازم مع اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن اختبارات القدرات، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق باختبارات القدرات.

وبدأت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم السبت، استقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات للقبول بالكلية، حيث بلغ عدد الذين أدوا امتحان الفترة الأولى من الساعة 11 صباحًا، 260 طالبًا وطالبة، وجرت الامتحانات بمدرجات الكلية وقاعاتها وفق توجيهات الدكتور الخشت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة جميع المشاركين في الامتحانات، وتتم امتحانات اليوم على فترتين، وبدأت الفترة الثانية في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وتفقدت الدكتور هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، برفقة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، والدكتورة سلوى العوادلي وكيل كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان جنيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع، أعمال الامتحانات واطمأنت على سير الإجراءات وفقًا لخطة الجامعة المطبقة لإجراءات الامتحانات.

وصرحت الدكتورة هويدا مصطفى بأن اختبارات القدرات التي تجريها الكلية تستهدف قياس المهارات المعرفية والسلوكية والمهنية المفترض أن يؤهل الطالب الملتحق بالكلية لدراستها وتطبيقها.

وأكدت أنه تم تشكيل اللجان المطلوبة لتسيير أعمال الامتحانات بما ييسر للطلاب أداءها وتنفيذ خطة الجامعة بهذا الشأن، موضحة أن الإقبال الشديد على الالتحاق بالكلية يجعل أداء الامتحانات للقدرات ضرورة لاختيار أفضل العناصر، إضافة إلى مجموع الدرجات التي يحددها مكتب التنسيق طبقًا لرغبات الطلاب والأعداد المحددة للقبول بكل كلية.

ومن جهتها، قالت الدكتورة سلوى العوادلي "إن الكلية استعدت مبكرا لإجراء الامتحانات، مراعية ظروف طلاب الثانوية العامة باعتبارهم شريحة طلابية جديدة تدخل مدرجات الجامعة لأول مرة، وبالتالي حرصت الكلية على توضيح كل الضوابط والإجراءات، وتيسير التقدم لأداء الاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة لطمأنة الطلاب، مع تطبيق كل الضوابط التي تحقق الغاية من أداء اختبار القدرات، والالتزام بتوجيهات رئيس الجامعة وتنفيذ الخطة الشاملة لإجراء الامتحانات الحضورية.