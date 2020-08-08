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محافظ القاهرة يوجّه بإزالة أثار حريق سيارة المواد البترولية على دائري المعادي

05:46 م السبت 08 أغسطس 2020
محافظ القاهرة يوجّه بإزالة أثار حريق سيارة المواد البترولية على دائري المعادي

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

القاهرة- (أ ش أ):

تفقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، موقع حريق سيارة المواد البترولية على الطريق الدائري بحي المقطم.

ورافق المحافظ كل من اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، واللواء سليمان شتا حكمدار العاصمة، واللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة إزالة آثار الحريق وفتح الحارة المرورية لمنع التكدس على الطريق الدائري.

وأسفر الحريق الذي شب اليوم بسيارة تحمل مواد بترولية بالطريق الدائري، عن اشتعال 7 سيارات ملاكي وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده وجاري عمليات التبريد.

خالد عبدالعال القاهرة حريق سيارة سيارة المواد البترولية

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