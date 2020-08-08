محافظ الجيزة: تجهيز 1046 لجنة فرعية لاستقبال المصوتين في انتخابات مجلس الشيوخ

الجيزة- (أ ش أ):



عقد محافظ الجيزة أحمد راشد، اجتماعًا موسعًا اليوم السبت، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي 11 و12 من الشهر الجاري، وتجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة؛ للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5 ملايين و689 ألفًا و401، موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب.

وقال راشد إنه ستُتخَذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس "كورونا" المستجد خلال الانتخابات؛ إذ تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس ووضعها بما يراعي التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن وقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء الإدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم بمداخل المقار الانتخابية.

وأضاف المحافظ أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، التي اختيرت لتكون مراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ، مؤكدًا توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

وأكد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، حيث سيتم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك في أي وقت حسب الحاجة إليها.

ولفت المحافظ إلى دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة والشخصيات العامة وكبار العائلات وعمد ومشايخ القرى في توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية وظهور محافظة الجيزة في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت على أرض مصر، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

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