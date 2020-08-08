"الصحفيين": غرفة عمليات بالنقابة لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ
مصراوي
قالت نقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم السبت، إنه تم تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة؛ وهم حسين الزناتي ومحمود كامل وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر، لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين مهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.
وتعمل الغرفة على مدار الساعة، خلال يومي 11 و12 أغسطس 2020، وهما اليومان اللذان سيشهدان تصويت المصريين بالداخل على انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من فرز الأصوات.
وأعلنت الغرفة أرقامها التي تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة، وهي:
( 01001106188) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228)
ومن الجهاز الإداري بالنقابة:
(01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811).
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