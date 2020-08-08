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واجب دستوري وترسيخ للديمقراطة.. "الوفد" يدعو إلى المشاركة في انتخابات "الشيوخ"

04:27 م السبت 08 أغسطس 2020
واجب دستوري وترسيخ للديمقراطة.. "الوفد" يدعو إلى المشاركة في انتخابات "الشيوخ"

المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد

كتب- مصراوي:
قالت غرفة العمليات الإعلامية لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن مرشحي الحزب وكل الأعضاء ملتزمون بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عملية الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، والتي يحظر خلالها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في بيان له اليوم السبت، بمناسبة بدء عملية التصويت للمصريين المقيمين في الخارج لإنتخابات مجلس الشيوخ والتي تجري على مدار يومي الأحد والإثنين ٩ و١٠ أغسطس الجاري، ويومي ١١ و١٢ من الشهر ذاته للمصريين في الداخل: أدعو جموع الناخبين بالمشاركة الإيجابية القوية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وذلك من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية وترسيخاً للديمقراطة، حيث إن إدلاء الناخب بصوته في اختيار نوابه هو النموذج الأمثل لها.

وناشد أبو شقة الناخبين ضرورة الالتزام بكل التعليمات الصادرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والحكومة، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة للحماية من فيروس كورونا.

حزب الوفد بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ

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