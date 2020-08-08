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"الوطنية للصحافة" تجتمع لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

04:15 م السبت 08 أغسطس 2020
"الوطنية للصحافة" تجتمع لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- مصراوي:

عقدت اليوم السبت، غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بالهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبد العزيز ومروة السيسي.

وبحسب بيان تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم رصده ومتابعته خلال الأيام الماضية عن ما تناولته الصحف القومية والبوابات الإلكترونية التابعة لها للإعداد والتجهيز لتغطية العملية الانتخابية.

وتناولت اللجنة أهمية قيام الصحف القومية والبوابات الإلكترونية بتحفيز المواطنيين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات والحرص على استكمال العملية الديمقراطية التى تمثلها الغرفة النيابية الثانية وما ستحققه من مكاسب لصالح المواطنين.

وطالبت اللجنة بضرورة التواصل مع رؤساء التحرير بالإصدارات القومية لتذليل أي عقبات مع المتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية والالتزام بالإجراءات التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.
وتنطلق الانتخابات في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس.

عبد الصادق الشوربجي الوطنية للصحافة تغطية الانتخابات انتخابات الشيوخ

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