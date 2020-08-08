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بتوجيهات من السيسي.. مصر تفتح جسراً جويًّا لإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان -فيديو

03:55 م السبت 08 أغسطس 2020
بتوجيهات من السيسي.. مصر تفتح جسراً جويًّا لإرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان -فيديو

مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى لبنان

كتب- محمد سامي:
فتحت جمهورية مصر العربية جسرا جويا؛ لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، في ظل الأزمة التي تمر بها حاليًّا جراء انفجار مرفأ بيروت.

يأتي ذلك في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أقلعت طائرة النقل العسكرية الثانية والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة والتي تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما قدم الجانب اللبناني الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التي تمد يد العون لكل الدول التي تمر بأزمات.

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