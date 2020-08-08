الأوقاف: أعمدة بناء الدولة موضوع خطبة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
كتب - محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف المصرية إقامة صلاة الجمعة القادمة، بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة)، وذلك بعدد محدود من العاملين بالأوقاف
وأكدت في بيان لها اليوم، أنه سيتم استمرار رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية .
ودعت الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر البلاد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95147
عدد المصابين
-
50553
عدد المتعافين
-
4971
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
19408265
عدد المصابين
-
12457560
عدد المتعافين
-
720465
عدد الوفيات
إعلان