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الأوقاف: أعمدة بناء الدولة موضوع خطبة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

03:50 م السبت 08 أغسطس 2020
الأوقاف: أعمدة بناء الدولة موضوع خطبة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

وزارة الأوقاف المصرية

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف المصرية إقامة صلاة الجمعة القادمة، بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة)، وذلك بعدد محدود من العاملين بالأوقاف

وأكدت في بيان لها اليوم، أنه سيتم استمرار رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية .

ودعت الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر​ البلاد.

وزارة الأوقاف المصرية خطبة الجمعة مسجد عمرو بن العاص

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