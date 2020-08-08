مَن المسؤول؟.. برلماني يطالب "التعليم" بكشف تفاصيل القبض على منتحل صفة المستشار الإعلامي للوزارة



كتب- مصراوي:

وجَّه النائب محمد فؤاد، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن واقعة انتحال صفة المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم؛ خصوصًا بعد قيام هيئة الرقابة الإدارية، في بيان رسمي يوم ٦ أغسطس الجاري، بإلقاء القبض على المدعو (أ.ص)، صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان؛ لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية باستخدام تلك الصفة للنصب على المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم.



وأوضح فؤاد أن هذا الشخص المقبوض عليه لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، هناك العديد من التصريحات الصحفية الخاصة بوزارة التربية والتعليم كانت تصدر منه باعتباره مستشاراً إعلامياً للوزارة، كما أنه كانت تتم دعوته لصفته بالعديد من المؤتمرات والفعاليات، بل وبرفقة وزير التربية والتعليم.



وأشار فؤاد إلى أن هذا الأمر يؤثر وبشكل سلبي على مصداقية الوزارة ومدى قدرتها على التحقق من هوية الأشخاص العاملين بها، فكيف لهذا الشخص وبعد أن كان يقوم بحضور العديد من الفعاليات برفقة الوزير ويقوم بالإدلاء بالتصريحات بصفته مستشاراً إعلامياً للوزارة، نفاجأ بأنه كان ينتحل هذه الصفة، بل ومتهم بالنصب على المواطنين.



وطالب البرلماني بالرد على عدد من التساؤلات، وهي: هل صدر قرار بتعيين المذكور اسمه في منصب مستشار وزير التعليم؟ وما هو رقم القرار؟ وعلى أية درجة مالية تم تعيينه؟ وإذا لم يصدر قرار بتعيينه؛ فلماذا لم تنفِ الوزارة تعيينه في وقته رغم انتشار الخبر في كل وسائل الإعلام وحضوره أكثر من مناسبة ممثلًا عن الوزارة؟!



واستكمل فؤاد: "وكيف كان يقوم بالإدلاء بتصريحات رسمية عن الوزارة باسمه وصفته في كل المواقع الإخبارية وفي العديد من المؤتمرات التي كان يحضرها برفقة السيد الوزير، منذ 2018 وعلى مدار عامين دون أن تقوم الوزارة باتخاذ موقف رسمي تجاهه؟ ومَن المسؤول عن هذا؟".



وشدد البرلماني على ضرورة الوقوف على المعايير التي يتم وفقاً لها اختيار وزير التربية والتعليم لمستشاريه، وكيف يتم التحقق من سمعتهم ونزاهتهم، وما عدد مستشاري وزير التربية والتعليم؟ وما درجاتهم المالية؟ وما أرقام قرارات التعيينات الخاصة بهم؟ وما سياسة الوزارة الإعلامية في التواصل مع وسائل الاعلام؟ وما دور المركز الإعلامي؟ وما الإجراءات المتبعة لعدم تكرار مثل هذه الحالات؟