33 محاولة غش.. طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في سادس أيام الدور الأول

"لو رايح تتصالح في مخالفة بناء".. 7 أمور عليك معرفتها قبل البت في طلبك

كتب- أسامة علي:

أدى 738 ألف و114 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الامتحان في (229) مادة فترة أولي، و(4) مواد فترة ثانية، في سادس أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة البحيرة، بحضور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، ورافقه في الجولة الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والأستاذ هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

وزار نائب الوزير لشئون التعليم الفني، لجان الامتحانات بمدارس "النوبارية الرسمية لغات، والنوبارية الثانوية الفنية التجارية المشتركة، النوبارية الثانوية الصناعية المشتركة، ومدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بوادي النطرون"؛ حيث اطمئن على إجراءات التعقيم بالنسبة للطلاب والالتزام بجميع التعليمات.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، على الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بلجان الامتحانات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (33) حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات "المنيا – بورسعيد – المنصورة – القليوبية – الدقهلية" وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، بالإضافة لعدد (1) حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.