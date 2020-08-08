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نقيب الصحفيين لمصراوي: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تغطية انتخابات الشيوخ

02:45 م السبت 08 أغسطس 2020
نقيب الصحفيين لمصراوي: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تغطية انتخابات الشيوخ

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب- مصراوي:

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن النقابة ستشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، لتذليل كافة المعوقات أمام الصحفيين خلال عملية تغطية الانتخابات المقرر إقامتها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأضاف رشوان لمصراوي، أن غرفة العمليات ستضم عددًا من أعضاء مجلس النقابة، حيث تشكل النقابة غرف عمليات مع كل انتخابات تجرى لمتابعة أوضاع الصحفيين المكلفين بالتغطية وتذليل أي معوقات تواجههم، مؤكدًا أن النقابة تسعى بكل الطرق لتسهيل عمل محرري الصحف لضمان تغطية نزيهة وناجحة للعملية الانتخابية.

ضياء رشوان نقيب الصحفيين انتخابات الشيوخ تغطية الانتخابات

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