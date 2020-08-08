تمهيدًا لعودة السكان.. وزير النقل يتابع أعمال تدعيم الركن المتضرر بعمارة الشربتلي بالزمالك -صور

"لو رايح تتصالح في مخالفة بناء".. 7 أمور عليك معرفتها قبل البت في طلبك

كتب- محمد سامي:

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

وتابع الوزير استكمال أعمال التدعيم الإنشائي لعناصر الهيكل الخرساني المتداخلة مع عمود الركن المتضرر بعمارة الشربتلي بالزمالك، مشيدًا بحرص العاملين في الموقع على استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعمل على مدار الساعة؛ لسرعة الانتهاء من كل الأعمال لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدًا لعودة السكان إليها.

وتابع وزير النقل أيضًا الإجراءات المتخذة استعدادًا لخروج ماكينة الحفر العميق من المحطة باتجاه محطة الكيت كات، مرورًا بشارع إسماعيل محمد والنيل.

وشدد الوزير على استمرار الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة المنشآت الواقعة على المسار والتي تشمل استمرار وضع نظام مراقبة المساحة للمنشآت على مدار الساعة.

وأجرى وزير النقل جولة تفقدية بمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق؛ وهي محطات (عدلي منصور والهايكستب وقباء وعمر بن الخطاب وهشام بركات والنزهة)، بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة، للاطمئنان على استعداد وجاهزية المحطات للافتتاح خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا بعد التأكد من كل عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير.

وأكد وزير النقل، خلال الجولة، أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ لمراحل وخطوط مترو الأنفاق الجديدة والتطوير المستمر للخطوط الحالية ، وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات، خصوصا مع الأهمية الكبيرة لمشروعات مترو الأنفاق كأحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى؛ حيث تسهم هذه المشروعات في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى نقلها أعدادًا أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية.