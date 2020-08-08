مصدر كنسي: حدوث تصدع في أحد أسوار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
كتب- مصراوي:
كشف مصدر كنسي عن تصدع بأحد أسوار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، بسبب وجود إنشاءات جديدة بجوارها.
وقال المصدر لمصراوي إن التصدع الذي حدث في السور يقدر بنحو 2 متر، وذلك خلف محطة البنزين المجاورة للكاتدرائية وقبيل غرفة الأمن المطلة على شارع رمسيس.
وأجريت أعمال صيانة وتجديد للكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمدة ثلاث سنوات استعدادًا للاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشائها، حتى تمت إعادة افتتاحها في 2018 الماضي، حيث شارك في أعمال التطوير 40 شركة مقاولات.
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