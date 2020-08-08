اشتعال 7 سيارات ملاكي.. محافظة القاهرة تصدر بيانا بشأن حريق الدائري
كتب- محمد نصار:
أصدرت محافظة القاهرة بيانا قالت فيه إن قوات الحماية المدنية بالعاصمة تمكنت من إخماد حريق نشب نتيجة اشتعال سيارة فنطاس تحمل مواد بترولية بالطريق الدائري في اتجاه المنيب بحي المقطم.
وأوضحت المحافظة، في بيانها، السبت، أن الحريق أسفر عن اشتعال 7 سيارات ملاكي وتم إرسال 12 سيارة إطفاء تمكنت من إطفاء الحريق.
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