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"لو رايح تتصالح في مخالفة بناء".. 7 أمور عليك معرفتها قبل البت في طلبك

11:57 ص السبت 08 أغسطس 2020
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كتب- محمد نصار:

حالة من الجدل سادت بين المواطنين بسبب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية.

ويوضح "مصراوي" الخطوات الأولى للتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بالمواطنين، على النحو التالي:
1- توجه إلى أقرب مركز تكنولوجي موجود في مركزك او رئاسة المدينة أو الحي في حالة عدم وجود مركز تكنولوجي.
2- تقديم صورة البطاقة الشخصية وسند الملكية للعقار المخالف.
3- تقديم صورة من محضر المخالفة التي تم تحريرها بمعرفة رئاسة المدينة أو الحي.
4- تقديم رسم هندسي من مهندس نقابي أو مكتب استشاري هندسي ومعماري.
5- تحديد موقع المخالفة سواء قرية أو مدينة.
6- دفع رسم للفحص يحدد على حسب تواجد المخالفة بالقرية أو المدينة.
7- دفع مبلغ مالي لجدية التصالح بنسبة 25% من القيمة التي سيتم تحديدها للتصالح وتقوم بحسابها الإدارة الهندسية طبقا لأسعار اللجنة الفنية.

وتنتهي المدة المقررة للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء وفق القانون في 30 سبتمبر المقبل، ويحق لرئيس مجلس الوزراء مد تلك الفترة عام آخر.

مخالفات البناء التصالح قانون التصالح تقنين الأوضاع

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