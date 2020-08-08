الصحة: إصابة اثنين في حادث دائري المعادي ونقلهما لمستشفى البنك الأهلي
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة، إن حادث التصادم بين سيارتين على الطريق الدائري الذي وقع صباح اليوم السبت، في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، أسفر عن إصابة مواطنين دون سقوط وفيات.
وأوضح "مجاهد"، في تصريحات صحفية، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
كانت الإدارة العامة للمرور قالت إن حادث التصادم أسفر عن اشتعال النيران في 7 سيارات.
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