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ننتظر عرسًا ديمقراطيًّا.. برلماني يدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات "الشيوخ"

11:40 ص السبت 08 أغسطس 2020
ننتظر عرسًا ديمقراطيًّا.. برلماني يدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات "الشيوخ"

النائب جون طلعت

وجَّه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، دعوة إلى المواطنين وأبناء دائرته من أهالي شبرا، بأهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ التي يبدأ تصويت المصريين فيها بالخارج غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين، والداخل يومَي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

وأضاف طلعت، في بيان صحفي له اليوم السبت، أن مجلس الشيوخ، وهو الغرفة التشريعية الثانية التي أعادتها التعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها الشعب المصري في ٢٠١٩، يمثل أهمية كبيرة في إثراء الحياة السياسية لما سيضمه هذا المجلس من كفاءات وخبرات في تخصصات مختلفة.

وشدد جون طلعت على أهمية أن تكون المشاركة في الانتخابات ترتكز في الأساس على اختيار الأفضل لتمثيل الشعب ويحقق طموحاته وتطلعاته، مؤكدًا أن عدم المشاركة يمثل تخاذلًا عن تلبية نداء الوطن.

وقال البرلماني: ننتظر عرسًا ديمقراطيًّا يشارك فيه كل فئات الشعب المصري؛ لاختيار خير مَن يمثلهم في مجلس الشيوخ، ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.

جون طلعت انتخابات الشيوخ مجلس النواب

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