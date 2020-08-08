المنشآت السياحية: 90% من المقاهي والكافيهات المحلية غير مرخصة
كتب- يوسف عفيفي:
قال هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، إن الهجمات التي تشنها المحليات على المطاعم والكافيهات السياحية، وغلقها وتشميعها خلال الفترة الماضية "غير قانونية".
وانتقد وهبة، في بيان له اليوم السبت، خطاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المرسل إلى الغرفة، يطالب بقائمة المطاعم والكافيهات السياحية التي ستعمل من جديد وَفق الإجراءات الاحترازية، حيث تعتبر المحافظة غير ذي ولاية إلا على الحدود المرخص العمل بها.
وأكد عضو غرفة المنشآت السياحية أن عدم وجود مندوب من وزارة السياحة في الحملات على المطاعم السياحية قد يضر بسمعة مصر واقتصادها؛ نظرًا لاحتمالية وجود "زبائن" غير مصريين، ما يضر بسمعة الدولة.
وقال وهبة إن وزارة التنمية المحلية حصلت على الضوابط الصحية الصادرة لمطاعم السياحة وطبقتها على مطاعم وكافيهات الترخيص المحلي؛ لافتًا إلى أن نحو 90% من المقاهي والكافيهات المحلية غير مرخصة.
وأشار عضو غرفة المنشآت السياحية إلى أن القانون رقم 1 لسنة 1973 والخاص بترخيص المنشآت من مطاعم وكافيهات ونوادٍ ليلية، نص على أنها منشآت ذات طبيعة خاصة، وهو ما أكده قانون الإدارة المحلية المعدل برقم 50 لسنة 1981، ما يعني عدم جواز مباشرة الجهات المحلية للرقابة والتفتيش على المنشآت ذات الترخيص السياحي.
وتابع وهبة: القانون الصادر على أساسه ترخيص عمل المنشأة ينص على موافقة وزارة السياحة على التفتيش على المطعم، وإيفاد مندوب منها لحضور التفتيش من جانب الجهات المختلفة سواء الصحة أو البيئة.
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