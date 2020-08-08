المنشآت السياحية: 90% من المقاهي والكافيهات المحلية غير مرخصة

كتب- يوسف عفيفي:

قال هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، إن الهجمات التي تشنها المحليات على المطاعم والكافيهات السياحية، وغلقها وتشميعها خلال الفترة الماضية "غير قانونية".

وانتقد وهبة، في بيان له اليوم السبت، خطاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المرسل إلى الغرفة، يطالب بقائمة المطاعم والكافيهات السياحية التي ستعمل من جديد وَفق الإجراءات الاحترازية، حيث تعتبر المحافظة غير ذي ولاية إلا على الحدود المرخص العمل بها.

وأكد عضو غرفة المنشآت السياحية أن عدم وجود مندوب من وزارة السياحة في الحملات على المطاعم السياحية قد يضر بسمعة مصر واقتصادها؛ نظرًا لاحتمالية وجود "زبائن" غير مصريين، ما يضر بسمعة الدولة.

وقال وهبة إن وزارة التنمية المحلية حصلت على الضوابط الصحية الصادرة لمطاعم السياحة وطبقتها على مطاعم وكافيهات الترخيص المحلي؛ لافتًا إلى أن نحو 90% من المقاهي والكافيهات المحلية غير مرخصة.

وأشار عضو غرفة المنشآت السياحية إلى أن القانون رقم 1 لسنة 1973 والخاص بترخيص المنشآت من مطاعم وكافيهات ونوادٍ ليلية، نص على أنها منشآت ذات طبيعة خاصة، وهو ما أكده قانون الإدارة المحلية المعدل برقم 50 لسنة 1981، ما يعني عدم جواز مباشرة الجهات المحلية للرقابة والتفتيش على المنشآت ذات الترخيص السياحي.

وتابع وهبة: القانون الصادر على أساسه ترخيص عمل المنشأة ينص على موافقة وزارة السياحة على التفتيش على المطعم، وإيفاد مندوب منها لحضور التفتيش من جانب الجهات المختلفة سواء الصحة أو البيئة.