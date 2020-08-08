حدث ليلاً| آخر تطورات ملف سد النهضة.. وزلزال في الجزائر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

إجمالي التعافي يصل 50 ألف حالة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 1655 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.

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التعليم العالي: 35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 35 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق

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وزير الري الأسبق يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن مصر والسودان قدمتا شكوى للاتحاد الإفريقى نظرا لخروقات إثيوبيا المستمرة لمسار المفاوضات.

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إصابة 6 أشخاص خلال تصادم سيارتين على الطريق الزراعي في قنا

أصيب 6 أشخاص اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص على طريق "مصر – أسوان" الزراعي بناحية قرية أولاد سرور التابعة لمركز قنا، بسبب السرعة المفرطة.

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إخلاء عقار مكون من 11 طابقا لخطورته على السكان بمدينة بنها

أخلت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها، بقيادة المهندس علي عبد الستار رئيس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، سكان عقار مكون من 11 طابقا، بمنطقة نقابة المهندسين بمدينة بنها.

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القليوبية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في مراكز ومدن بنها، وطوخ، وغرب شبرا الخيمة، وقها، وكفر شكر، بالإضافة إلى 148 حالة محولة من محافظات مجاورة لمستشفيات داخل القليوبية.

وارتفع عدد الإصابات الإجمالي على مستوى القليوبية إلى 8876 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

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زلزال يضرب مناطق فى الجزائر..تشققات وتصدع منشآت فى شرق البلاد

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انهيار مفاوضات التحفيز الأمريكي.. وترامب يستعد لإصدار أوامر تنفيذية

لم يتمكن مفاوضو البيت الأبيض، ونواب ديمقراطيون، من بلورة اتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة، يوم الجمعة، حيث يترنح الاقتصاد الأمريكي تحت تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب لدى مغادرتها المفاوضات إن مواقفنا "متباعدة، نعم". وقال السيناتور تشاك شومر كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إنه "كان اجتماعا مخيبا للآمال".

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"سبيس اكس" تطلق عشرات الأقمار الصناعية الجديدة لشبكة إنترنت

أطلقت شركة الفضاء الأمريكية "سبيس اكس"، 57 قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء لشبكة إنترنت ممتدة عبر الأرض، يوم الجمعة من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

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إيطاليا تسمح للسفن السياحية باستئناف عملها اعتبارا من 15 أغسطس

قررت إيطاليا السماح للسفن السياحية باستئناف عملها في إيطاليا اعتبارا من 15 أغسطس الجاري.

ومنحت الحكومة الإيطالية ليلة الجمعة الموافقة في واحدة من أحدث تحركاتها لتعزيز صناعة السياحة الحيوية في إيطاليا، التي تضررت بشدة بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

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ترامب: أرسلنا ٣ طائرات مساعدات للبنان وسأشارك في مؤتمر دولي لدعم بيروت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيشارك في مؤتمر باريس عبر الفيديو لدعم لبنان يوم الأحد.

وأضاف في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، أنه تحدث مع الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن حادث انفجار مرفأ بيروت منذ أيام.

وأكد أن ٣ طائرات محملة بمساعدات طبية وغذائية وعلى متنها أطباء وممرضات في طريقهم إلى بيروت للحد من آثار الدمار الناتج عن انفجار المرفأ.

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الأمم المتحدة تؤكد استعدادها للتحقيق في كارثة بيروت

قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إنها ستنظر في طلب لبدء تحقيق دولي في الانفجار الذي دمر بيروت، إلا أنها لم تتلق مثل هذا الطلب من الحكومة اللبنانية.

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