190 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال يوليو الماضي

كتب- محمد عبيد:

بلغ عدد الحاويات الـواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة رضا حسين عبدالتواب خلال شهر يوليو الماضي حوالي 64 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية، بعدد طرود إجمالي 6 آلاف و263 طردًا ووزن إجمالي 1351 طنًا و571 كيلوجرام.

وخلال شهر يوليو تم الإفراج عن 162 شهادة سحب جزئية بعدد 15 ألف و832 طردًا، بـوزن إجـمالي 3289 طنًا و502 كيلو جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسـوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 2020 حوالي 24 مليون و878 ألف و224 جنيهًا وإجمالي الغرامات 84 ألف و448 جنيهًا وبلغ إجمالي رسم الجعالة المحصلة حوالي 500000 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة المحصلة خــلال نفس الفترة 157 مليون و892 ألف و901 جنيه وإجـــمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و608 آلاف 345 جنيهًا والرسـوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 804 آلاف و169 جنيهًا و إجمالي المصاريف الإداريـة ودمغــة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة 5 آلاف و834 جنيهًا.

كما بلغ إجمالي ضريبة المهن الحـرة لشهر يوليو 2020 حوالي 8 آلاف و300 جنيه، وبلغ إجمالي رسـم تنمية الموارد المالية للدولة حوالي 4 ملايين و610 آلاف و573 جنيهًا.