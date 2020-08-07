190 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال يوليو الماضي

190 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال يوليو الماضي
كتب- محمد عبيد:
بلغ عدد الحاويات الـواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة رضا حسين عبدالتواب خلال شهر يوليو الماضي حوالي 64 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية، بعدد طرود إجمالي 6 آلاف و263 طردًا ووزن إجمالي 1351 طنًا و571 كيلوجرام.
وخلال شهر يوليو تم الإفراج عن 162 شهادة سحب جزئية بعدد 15 ألف و832 طردًا، بـوزن إجـمالي 3289 طنًا و502 كيلو جرام.
وبلغ إجمالي الضرائب والرسـوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 2020 حوالي 24 مليون و878 ألف و224 جنيهًا وإجمالي الغرامات 84 ألف و448 جنيهًا وبلغ إجمالي رسم الجعالة المحصلة حوالي 500000 ألف جنيه.
فيما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة المحصلة خــلال نفس الفترة 157 مليون و892 ألف و901 جنيه وإجـــمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و608 آلاف 345 جنيهًا والرسـوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 804 آلاف و169 جنيهًا و إجمالي المصاريف الإداريـة ودمغــة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة 5 آلاف و834 جنيهًا.
كما بلغ إجمالي ضريبة المهن الحـرة لشهر يوليو 2020 حوالي 8 آلاف و300 جنيه، وبلغ إجمالي رسـم تنمية الموارد المالية للدولة حوالي 4 ملايين و610 آلاف و573 جنيهًا.
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