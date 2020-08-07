أمانة مسعف وسائق.. سلما مشغولات ذهبية وأموال المصابين بحادث في الجيزة

الري: إزالة 276 ألف مخالفة على النيل والمجاري المائية منذ بدء الحملة

كتب- أحمد جمعة:

سلم مسعف وسائق بمرفق إسعاف القاهرة الكبرى، مبلغ 10 آلاف جنيه و6 كيلو ذهب، بعد العثور على تلك الأمانات داخل سيارة ملاكي كانت قد تعرضت لحادث سير أعلى نفق أطفيح بالجيزة.

وكان المسعف عصام محمد عبد الله، والسائق عبد الستار حسن عبد الدايم، طاقم السيارة رقم ٢٠٩، قد عثرا علي المبلغ والمشغولات الذهبية فور وصولهم إلى موقع الحادث، وبعد الانتهاء من عملية إنقاذ المصابين ونقلهم إلى مستشفى الصف.

وأشاد محمد صالح محمد مشرف الإسعاف بالجيزة، والدكتور وليد ماهر مدير فرع حلوان بهيئة الإسعاف، بدور المسعف والسائق، موضحين أنه مثلما أن رجال الإسعاف أمناء علي أرواح وحياة المواطنين هم أيضا أمناء على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية، ودائما ما ضربوا أروع الأمثال في الأمانة والنزاهة والشرف والإخلاص في العمل.

ولفت مشرفا قطاع الإسعاف محمود رمضان، وشريف عبدالمنعم، إلى أن هذا التصرف ليس بجديد علي رجال الإسعاف، وتكرر كثيرا خلال الفترات السابقة، فهم مؤتمنون على حياة المواطنين وأماناتهم.