​"الحالة الإعلامية" تبدأ مهامها رسميًا.. وتستعد لإصدار التقرير السنوي

(مصراوي):

بدأت لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى مهامها بعد التشكيل الجديد لها برئاسة الإعلامية رانيا هاشم، بإعداد تقرير رصد ومتابعة.

وقالت رانيا هاشم رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات صحفية اليوم، إن اللجنة تسعى لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها وأنها تعمل في صمت، متمنية أن تؤدي اللجنة دورها المنوط بها للحفاظ على القيم والعادات و التقاليد الخاصة بالمجتمع المصري.

وأضافت رانيا، أن اللجنة تستعد لإصدار التقرير السنوي عن الحالة الإعلامية في مصر في ظل ظروف مختلفة، وخاصة في ظل الظروف التي شهدها عام 2020 وما قام به الإعلام المصري من دور مهم ومحترف في مواجهة الأزمات.