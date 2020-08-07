​بعد توقف 4 أشهر.. رئيس "الإنجيلية" يلقي أولى عظاته في كنيسة مصر الجديدة

(مصراوي):

يلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، الأحد المقبل في كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، يأتي ذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت 4 أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قرر عودة العبادة يوم الأحد، مع استمرار تعليق العبادة يوم الجمعة لحين إشعار آخر، مع عودة فتح الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية في 3 أغسطس الجاري، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.