رئيس "حماة الوطن" يدعو المواطنين للمشاركة الفعالة في انتخابات الشيوخ

(مصراوي):

قال الدكتور أحمد زكريا مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الدولة ترسخ لنظام ديمقراطي حقيقي، لافتًا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق خلال ساعات، سيكون لها أثر كبير في إثراء الحياة النيابية، بالإضافة إلى أنه سيساعد مجلس النواب في الانتهاء من العديد من مشروعات القوانين المتراكمة بصورة أكثر دقة، خاصة وأن شروط الانضمام للمجلس الجديد مختلفة عن مجلس النواب والتي من بينها أن يكون المترشح لعضوية المجلس حاصل على مؤهل عالي، وبالتالي فأعضاء المجلس يكونون من الكفاءات المختلفة والمتنوعة، ويستطيعون دراسة القوانين بشكل متأن وبحرفية أكبر.

وكشف زكريا في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن العودة إلى انتخاب مجلس الشيوخ من جديد استدعته الحاجة إلى الخبرات والكفاءات التي تكون بهذا المجلس، حيث تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل مجلس النواب، داعيًا المواطنين للنزول للرد على أكاذيب وشائعات الجماعات الظلامية التي تختبئ وراء شاشات الكمبيوتر وتطلق على نفسها الكتائب الإلكترونية، وسيوجه لها الشعب المصري أكبر صفعة على وجهها فالدولة هدفها دعم ركائز الديمقراطية عن طريق الانتخاب الحر المباشر.