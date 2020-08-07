تبدأ غدًا.. ننشر جداول امتحانات النقل وشهادات القراءات بالأزهر
كتب- محمود مصطفى:
تبدأ صباح غد السبت، امتحانات النقل وشهادات القراءات "التجويد - العالية – التخصص"، للعام الدراسي 2020-2019، بالأزهر الشريف.
وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن المناطق استعداداتها لامتحانات النقل وشهادات القراءات، مشددًا على أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.
ومن المقرر أن تنتهي امتحانات النقل وشهادات القراءات في الـ18 من أغسطس الجاري.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95006
عدد المصابين
-
48898
عدد المتعافين
-
4951
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18923922
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
710916
عدد الوفيات
إعلان