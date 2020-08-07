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تبدأ غدًا.. ننشر جداول امتحانات النقل وشهادات القراءات بالأزهر

06:02 م الجمعة 07 أغسطس 2020
تبدأ غدًا.. ننشر جداول امتحانات النقل وشهادات القراءات بالأزهر

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

تبدأ صباح غد السبت، امتحانات النقل وشهادات القراءات "التجويد - العالية – التخصص"، للعام الدراسي 2020-2019، بالأزهر الشريف.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن المناطق استعداداتها لامتحانات النقل وشهادات القراءات، مشددًا على أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات النقل وشهادات القراءات في الـ18 من أغسطس الجاري.
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الأزهر الشريف امتحانات النقل المعاهد الأزهرية

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تبدأ غدًا.. ننشر جداول امتحانات النقل وشهادات القراءات بالأزهر

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