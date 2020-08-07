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للأجانب فقط| الطيران: بدء تطبيق قرار حظر دخول مصر دون "PCR" في هذا الموعد

03:17 م الجمعة 07 أغسطس 2020
للأجانب فقط| الطيران: بدء تطبيق قرار حظر دخول مصر دون "PCR" في هذا الموعد

الحجر الصحي

كتب - محمد عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدنى أن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر، دون ما يفيد إجراء تحليل "PCR" للكشف عن فيروس "كورونا المستجد"، بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، يسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية).

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الجمعة، أن القرار يبدأ تنفيذه اعتبارًا من ١٥ أغسطس الجاري، ويستثنى منه السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك (الركاب الترانزيت) إلى تلك المطارات.

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الحجر الصحي تحليل PCR فيروس كورونا مطار شرم الشيخ مطار الغردقة

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