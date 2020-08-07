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وزير الأوقاف: من يخالف تعليمات العليا للانتخابات بشأن الدعاية ليس جديرا بثقة الشعب

01:22 م الجمعة 07 أغسطس 2020
وزير الأوقاف: من يخالف تعليمات العليا للانتخابات بشأن الدعاية ليس جديرا بثقة الشعب

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، ليس جديرا بثقة الشعب.

وأضاف في بيان له، الجمعة، أنه لا ثقة لمن يخالف القانون، إذ كيف يؤتمن على صنع القانون أو سَنِّهِ أو حمايته من يبدأ سُلَّمه الانتخابي بمخالفة القانون؟، متابعا:" كفانا ما أصاب المجتمع من جماعات "الغاية تبرر الوسيلة ".

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة في محاولة استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي حزب أو مرشح.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللجنة العليا للانتخابات

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