ممثل الصحة العالمية بـ"مصر": الحكومة تعاملت مع جائحة كورونا بأداء متميز

كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والذى انتهت فترة خدمته فى القاهرة، والدكتورة نعيمة القصير، الممثل الجديد للمنظمة فى مصر، وحضر اللقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد جبور أن أداء الحكومة فى التعامل مع الجائحة كان متميزاً، ونجحت سياسة التدرج فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، فى تمكين مصر من التعامل الفعال مع الجائحة، والدليل أن النظام الصحى لبلد المائة مليون لم يتعرض للانهيار كما حدث فى دول أخرى، بل على العكس، كانت المنظومة الصحية فى مصر تتطور وتتكيف بشكل سريع مع تطورات الأزمة.

وأضاف جبور، أن التاريخ سيذكر أنه فى وقت قصير جداً حدثت تطورات إيجابية غير مسبوقة فى قطاع الصحة العامة فى مصر، كما أن نظام التأمين الصحى الشامل وضع مصر على خريطة الصحة العالمية، واستحق تهنئة رئيس منظمة الصحة العالمية لمصر على هذا الإنجاز.

واختتم الدكتور جون جبور حديثه بتوجيه الشكر للحكومة المصرية لوقوفها إلى جانب لبنان فى محنته التى أعقبت انفجارات مرفأ بيروت، مؤكدا أن هذا ليس بمستغرب على الشقيقة الكبرى مصر.