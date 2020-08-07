جبور: الرئيس السيسي من الرؤساء القلائل المهتمين بملف الصحة العامة

كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والذى انتهت فترة خدمته فى القاهرة، والدكتورة نعيمة القصير، الممثل الجديد للمنظمة فى مصر، وحضر اللقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور جون جبور أعرب عن فخره الشديد بأنه خدم الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، لأن التطور الذى حدث غير مسبوق، مؤكداً أن الرئيس السيسي من رؤساء دول العالم القلائل جداً الذين اهتموا بملف الصحة العامة، من خلال تدشين مبادرات صحية و علاجية على مستوى الشعب بالكامل، مما ولّد الثقة بين الشعب وقيادته.

وأضاف جبور، أن التاريخ سيذكر أنه فى وقت قصير جداً حدثت تطورات إيجابية غير مسبوقة فى قطاع الصحة العامة فى مصر، كما أن نظام التأمين الصحى الشامل وضع مصر على خريطة الصحة العالمية، واستحق تهنئة رئيس منظمة الصحة العالمية لمصر على هذا الإنجاز.

وحول تعامل مصر مع جائحة كورونا، أكد جبور أن أداء الحكومة فى التعامل مع الجائحة كان متميزاً، ونجحت سياسة التدرج فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، فى تمكين مصر من التعامل الفعال مع الجائحة، والدليل أن النظام الصحى لبلد المائة مليون لم يتعرض للانهيار كما حدث فى دول أخرى، بل على العكس، كانت المنظومة الصحية فى مصر تتطور وتتكيف بشكل سريع مع تطورات الأزمة.

واختتم الدكتور جون جبور حديثه بتوجيه الشكر للحكومة المصرية لوقوفها إلى جانب لبنان فى محنته التى أعقبت انفجارات مرفأ بيروت، مؤكدا أن هذا ليس بمستغرب على الشقيقة الكبرى مصر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى القاهرة، أعربت عن سعادتها بالعودة للعمل فى مصر، وأبدت إعجابها الشديد بما شهدته البلاد من نقلة نوعية ضخمة فى مختلف مجالات التنمية والعمران، بالمقارنة بالوضع منذ ٦ سنوات. وقالت: إنها تشعر بأنها عادت إلى بلد آخر أكثر تطوراً وتحديثاً، مشيدة بما شاهدته من حركة عمران وإنشاءات فى مدينة العلمين الجديدة، خاصة بعدما علمت أن كل ذلك تم إنجازه خلال ٣ سنوات فقط.