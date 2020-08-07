وجه الشكر لـ" جبور".. مدبولي يلتقي الممثل الجديد لمنظمة الصحة العالمية في مصر

كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والذى انتهت فترة خدمته فى القاهرة، والدكتورة نعيمة القصير، الممثل الجديد للمنظمة فى مصر، وحضر اللقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

واستهلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المقابلة، بالإعراب عن شكرها لرئيس الوزراء لاستقباله الدكتور جون جبور، تكريماً له على على الجهود المخلصة التى بذلها خلال فترة عمله فى مصر، و إسهاماته القيمة فى كل مبادرات الصحة العامة التى تم إطلاقها على مدار السنوات الماضية.

وأعربت وزيرة الصحة، عن خالص تمنياتها بالتوفيق للدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية الجديدة فى مصر، لا سيما وأن "القصير" سبق لها العمل فى مصر خلال الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٣.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن خالص شكر وتقدير الحكومة المصرية للدكتور جون جبور، على ما بذله من جهود لدعم وتطوير كل البرامج الصحية التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها، مضيفاً أن جهود الدكتور جبور أصبحت لها أهمية مضاعفة منذ بدأت مصر فى مواجهة جائحة كورونا، واستفدنا من الخبرات والإرشادات التى أوصى بها مكتب المنظمة فى مصر.

وأعرب مدبولي عن تمنياته بالتوفيق للدكتورة نعيمة القصير فى مهمتها الجديدة فى مصر.

ووجه مدبولي العزاء للشعب اللبنانى الشقيق، من خلال الدكتور جبور الذى يعد أحد مواطنى لبنان، فى ضحايا الانفجارات التى أصابت مرفأ بيروت، مجدداً تأكيد وقوف الحكومة المصرية مع الشعب اللبنانى الشقيق وحكومته.