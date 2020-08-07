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يبدأ اليوم.. أبرز المعلومات عن صيام السيدة العذراء

08:30 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
يبدأ اليوم.. أبرز المعلومات عن صيام السيدة العذراء

أرشيفية

يبدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري، وذلك بإقامة القداسات الإلهية بالكنائس المختلفة بالإيبارشيات، والتى تستأنف القداسات الإلهية تزامنًا مع صوم السيدة العذراء مريم بإجراءات احترازية مشددة.

وتقيم الكنيسة الأرثوذكسية، طيلة فترة صوم السيدة العذراء مريم، أكثر من قداس لإتاحة أكبر مشاركة للأقباط في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم.

ويُعد صوم العذراء من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك، ويحرص الشعب القبطي على صوم تلك الفترة كاملة وذلك تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، حيث يمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط.

وصوم السيدة العذراء صامه الرسل أنفسهم لما رجع توما الرسول من التبشير في الهند، وعندما عاد توما الرسول سأل الرسل عن السيدة العذراء، قالوا له إنّها قد ماتت، فقال لهم (أريد أن أرى أين دفنتموها)، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك، فبدأ يحكى لهم أنَّه رأى الجسد صاعدًا، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسرى، فأصبح عيدًا للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

أما الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم السيدة العذراء بداية شهر أغسطس وحتى يوم 15 من نفس الشهر كل عام، وكنيسة الروم الأرثوذكس تصوم يوم 14 أغسطس حتى 27 من نفس الشهر.

صيام السيدة العذراء الأقباط الأرثوذكس القداسات الإلهية إجراءات احترازية

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