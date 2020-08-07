مصر الطيران تسير 38 رحلة دولية

تُسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 38 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3500 راكبًا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها الجمعة، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أمستردام، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، برلين، فيينا، اسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك)، ورحلتين إلى (ميلانو، ودبي، وأبو ظبي) ، و٤ رحلات استثنائية إلى (أبها، بغداد، دوالا، أربيل)، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى (شرم الشيخ) ورحلتين إلى (الغردقة)، ورحلة واحدة إلى (أسوان، والأقصر)، ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٥٠٠ راكب.

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.