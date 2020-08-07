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اليوم.. الكنيسة تبدأ صوم السيدة العذراء

06:00 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
اليوم.. الكنيسة تبدأ صوم السيدة العذراء

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة لبدء صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري.

ونشرت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، جدول بمواعيد إقامة القداسات الإلهية المصاحبة للصوم "المحبوب" كما يطلق عليه الأقباط، وذلك خلال الأسبوع الأول والذي تبدأ القداسات فيه من الأحد المقبل 9 أغسطس، وحتى السبت 15 أغسطس بواقع قداسين يوميًّا بإجمالي 12 قداسًا طيلة الأسبوع الأول، ومثلهما في الأسبوع الثاني بإجمالي 24 قداسًا إلهيًّا.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء القداسات الإلهية

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