أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

يبدأ 15 أغسطس.. حظر دخول الأجانب بدون تحليل PCR

02:43 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
يبدأ 15 أغسطس.. حظر دخول الأجانب بدون تحليل PCR

أرشيفية

القاهرة - (أ ش أ):
أكدت وزارة الطيران المدني أن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر بدون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر، إلى الأراضي المصرية يسرى فقط على الأجانب غير حاملي الجنسية المصرية .
وأوضحت الوزارة - في بيان فجر اليوم الجمعة - أن هذا القرار يطبق اعتبارا من ١٥ أغسطس الجاري .
ويستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومرسي مطروح وكذلك الركاب الترانزيت الي تلك المطارات .

هذا المحتوى من

Asha
حظر دخول الأجانب وزارة الطيران المدني تحليل PCR فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95006

    عدد المصابين

  • 48898

    عدد المتعافين

  • 4951

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس