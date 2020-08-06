وزير النقل يستقبل رئيس الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب

مصراوي

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه منذ توليه مهام منصبه، وضع خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري في كافة القطاعات، باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة.

وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته المشددة لكافة رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، باستمرارية الدورات التدريبية لكافة العاملين على مدار العام.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل، بمقر الوزارة، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

واستعرض الوزير، مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، أهم ملفات التعاون بين وزارة النقل والأكاديمية خلال المرحلة الحالية والتي تشمل تدريب العاملين بوزارة النقل بالأكاديمية على نظم التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل المختلفة بهدف رفع مستوى كافة العاملين بالوزارة بما يؤهلهم مستقبلا للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب، حرص الأكاديمية على توفير كافة سبل الدعم لجهود الحكومة والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل لتوفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بها بما يعود بالنفع علي المواطن المصري، وأن الأكاديمية تسعى دائما لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة.