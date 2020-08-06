أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

عدا القادمين لـ3 محافظات.. حظر دخول الأجانب لمصر بدون تحليل كورونا- مستند

10:36 م الخميس 06 أغسطس 2020
عدا القادمين لـ3 محافظات.. حظر دخول الأجانب لمصر بدون تحليل كورونا- مستند

الدكتور مصطفى مدبولي

مصراوي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا يحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل بي سي آر PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية في مادته الثانية على أنه يُستثنى من ذلك السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، على أن يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء و البحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات جمهورية مصر العربية دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل بي سي آر PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل

ونصت المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء على أن يُوقع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعنية في هذا الشأن على أية شركة أو منشأة تخالف الضوابط الاحترازية المشار إليها وكذلك الضوابط التي أشارت إليها وزارة السياحة والآثار والمعدة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ، ووزارة الصحة والسكان ، والاتحاد المصري للغرف السياحية ، وأقرها مجلس الوزراء

Untitledسسس

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حظر دخول الأجانب لمصر تحليل كورونا تحليل بي سي آر

الخبر التالى:

الزراعة: ضبط 4 أطنان فسيخ ورنجة وبطارخ فاسدة بمحافظة الإسكندرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94875

    عدد المصابين

  • 47182

    عدد المتعافين

  • 4930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس