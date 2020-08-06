السنباطي: نسعى لتطبيق الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة بطريقة رقمية

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن العمل الميداني هو حجر الأساس لإنجاح الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والتي يسعى المجلس إلى تطبيقها بطريقة رقمية تواكب التقدم التكنولوجي ويتفق مع رؤية القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال افتتاح السنباطي، للدورة التدريبية التنشيطية الأولى والتي تعقد بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس، لمنسقي ومشرفي لجان حماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء لجان حماية الطفل بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، وبحضور عضو مجلس النواب أمل زكريا، ونائب محافظ الإسكندرية د.جاكلين عازر، ونائب محافظ الغربية د.محمود نبيل، ومعاون محافظ كفر الشيخ لشئون التنمية د.هيام الطباخ.

وأوضحت أن المجلس يعمل حاليا على تطوير آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 لتكون بمثابة قنوات تواصل وإبلاغ عن حالات الأطفال في خطر، وتقديم الدعم والرعاية والحماية للأطفال على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المرحلة الثالثة لخط نجدة الطفل والتي ستعمل على توفير نتائج ومخرجات من البلاغات التي ترد على خط النجدة، لتوضح أوضاع الطفولة والأمومة في المحافظة، وتمكن متخذي القرار من وضع الخطط، واتخاذ كافة الإجراءات لدعم نظام الحماية الوطني على مستوى كل محافظة، وإطلاق تطبيق «نبتة مصر» كقناة من قنوات التواصل والإبلاغ بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وأشارت «السنباطي» إلى أهمية دور القيادات الشابة في دعم العمل المجتمعي، مؤكدة على أهمية تطوير غرفة المشورة النفسية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تبين من مؤشرات خط نجدة الطفل في الآونة الأخيرة زيادة عدد البلاغات التي تتطلب استشارات نفسية متخصصة.

وكشفت «السنباطي» أن المجلس يسعى جاهدا لإطلاق حملة "آماني دوت كوم" والتي تهدف إلى رفع وعي الأسر بتعليم أطفالهم، طرق الاستخدام الآمن للإنترنت، لافتة إلى ضرورة العمل على تقديم برامج ومبادرات تسهم في إسعاد الأطفال وذلك من خلال المواد الترويجية التابعة للمجلس أو تلوين أسوار المدارس برسومات تبعث علي التفاؤل والأمل لدي الأطفال وتحمل رسائل توعية وتعريف بخط نجدة الطفل 16000 ، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المسئولية المجتمعية في دعم قضايا الطفولة والأمومة لتطبيق كافة الأنشطة التي يسعى المجلس إلى تنفيذها، لتكون واقع ملموس نافع لكافة فئات المجتمع.

ومن جانبهم أكد نواب المحافظين المشاركين على دعمهم لدور المجلس القومي للطفولة والأمومة واستعدادهم التام لمساندة نظام الحماية الوطني وتعزيز آليات العمل مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل 16000 ودعم كافة مبادرات وبرامج المجلس ، حيث قالت النائبة أمل زكريا: "إننا نسعى إلى تفعيل الدور الدستوري للمجلس وبحث سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بقضايا الطفولة والأمومة" .