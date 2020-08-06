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الأوقاف: تعافِ 48 مصابا بفيروس كورونا من المعالجين بمستشفى الدعاة

08:23 م الخميس 06 أغسطس 2020
الأوقاف: تعافِ 48 مصابا بفيروس كورونا من المعالجين بمستشفى الدعاة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن عدد المتعافين من مصابي كورونا الذين تلقوا العلاج بمستشفى الدعاة بمصر الجديدة، التابعة للوزارة، بلغ 48.

وأوضح حسن في بيان له، الخميس، أن المتعافين من فيروس كورونا من المعالجين بمستشفى الدعاة، أشادوا إشادة بالغة بمستوى الرعاية والعناية والتجهيزات والخدمة المقدمة لجميع المتعاملين.

وقدمت إدارة المستشفى التهنئة بتمام الشفاء والعافية لجميع المرضى، داعية الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وزارة الأوقاف مصابي كورونا فيروس كورونا مستشفى الدعاة

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