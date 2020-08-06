وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة بعد لقاء سامح شكري

كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس ، نيكوس دنديس وزير خارجية اليونان، بعد زيارة قصيرة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها سامح شكري وزير الخارجية، لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن وزير خارجية اليونان غادر والوفد المرافق له على طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، وصل إلى القاهرة، ظهر اليوم الخميس، للقاء الوزير سامح شكري، تم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، أعقبه مؤتمر صحفي، أعلن خلاله سامح شكري أنه تم التوصل للاتفاق بعد سلسلة من المباحثات تتفق مع قانون البحار واتفاقيات الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود .

وقال وزير الخارجية، إن هناك تنسيقا مع الجانب اليوناني حول مختلف المواقف الإقليمية التي هي محل الاهتمام المتبادل، لافتا أن الاتفاق حول ترسيم الحدود يتيح الاستفادة من الثروات في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين، مشيرا إلى أن البلدين يجابهان التصرفات الداعمة للأرهاب، والتصرفات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي .