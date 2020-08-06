مدبولي ينعى ضحايا انفجار بيروت: جار النظر في احتياجات الأشقاء في لبنان

كتب - محمود مصطفى:

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعه الأسبوعي، الخميس، بمدينة العلمين الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي ناعيا ضحايا حادث انفجار مرفأ لبنان: تابعنا بخالص الأسى والحزن حادث انفجار مرفأ بيروت.

وقال مدبولي:" بالنيابة عن مجلس الوزراء، أتوجه بخالص التعازي والمواساة للبنان الشقيقة شعبا وحكومة، متابعا:" من أول لحظة قمنا بالتواصل مع الأشقاء في لبنان، وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إرسال طائرتي مساعدات، وجار النظر في تلبية كل ما يحتاجه الأشقاء في لبنان بالتنسيق مع السفارة المصرية في بيروت"".