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تجربة رائدة.. مدبولي يشكر الوزراء المشاركين في إنجاح امتحانات الثانوية

05:41 م الخميس 06 أغسطس 2020
تجربة رائدة.. مدبولي يشكر الوزراء المشاركين في إنجاح امتحانات الثانوية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الشكر لكل الوزراء الذين أسهموا في إتمام امتحانات الثانوية العامة بنجاح، في الوقت الذي قامت فيه عدد من الدول بإلغاء الامتحانات.

وأشار في اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، إلى أن مصر قامت بتجربة رائدة في إنجاز منظومة الامتحانات بأعلى معايير الأمان والسلامة لكافة المشاركين فيها.

واستهل مدبولي الاجتماع بتهنئة جموع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، مُتمنيا أن يُعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير والازدهار.

مصطفى مدبولي امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة رئيس الوزراء

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