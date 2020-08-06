رغم تراجع إصابات ووفيات كورونا.. تحذير جديد من رئيس الوزراء للمواطنين
كتب - محمود مصطفى:
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بتهنئة جموع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، مُتمنيا أن يُعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير والازدهار.
وأشار رئيس الوزراء إلى تراجع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا على ضرورة ألا يكون ذلك الانخفاض في الأعداد مبرراً للتخلي عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث لا قدر الله انتكاسة في الوضع الوبائي كما حدث في عدة دول حول العالم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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كورونا فى العالم
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