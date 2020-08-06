أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

رغم تراجع إصابات ووفيات كورونا.. تحذير جديد من رئيس الوزراء للمواطنين

05:36 م الخميس 06 أغسطس 2020
رغم تراجع إصابات ووفيات كورونا.. تحذير جديد من رئيس الوزراء للمواطنين

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب - محمود مصطفى:

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بتهنئة جموع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، مُتمنيا أن يُعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير والازدهار.

وأشار رئيس الوزراء إلى تراجع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا على ضرورة ألا يكون ذلك الانخفاض في الأعداد مبرراً للتخلي عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث لا قدر الله انتكاسة في الوضع الوبائي كما حدث في عدة دول حول العالم.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية مدينة العلمين الجديدة

الخبر التالى:

تجربة رائدة.. مدبولي يوجه الشكر للوزراء المشاركين في نجاح امتحانات الثانوية العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94875

    عدد المصابين

  • 47182

    عدد المتعافين

  • 4930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيع أم شراء.. بماذا ينصح تجار الذهب بعد قفزة أسعاره؟