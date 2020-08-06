اتحاد الكتاب العرب ينعى ضحايا مرفأ بيروت ويعلن دعمه للشعب اللبناني

كتب- مصراوي:

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، بيانًا نعى فيه ضحايا انفجار مرفأ بيروت والذي وقع أمس الأول الثلاثاء، وخلف عشرات الضحايا وآلاف المصابين.

وقال البيان: إن الاتحاد يتابع مجريات الانفجار من موقع الحريص على وحدة لبنان، بلد الثقافة والإبداع.

وأضاف الاتحاد: "يأتي انفجار بيروت، الذي راح ضحيته أكثر من 137 مواطنًا، إضافة إلى آلاف المصابين فضلاً عن الخسائر المادية وتقدر بين الثلاثة مليارات والخمسة مليارات دولار؛ ليزيد المأساة وطأة وثقلاً على المواطن اللبناني، بل يهدد بقيام دولة الطوائف والمذاهب، التي لا يريدها أي عربي أن تكون بديلا عن حضن الوطن الواحد.

وأضاف الاتحاد، أن الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، من موقف الداعم والشريك كلها ثقة بوعي شعب لبنان العظيم بمحاولات الاختراق التي قد تستخدمها أطراف خارجية؛ لتحقيق غايتها الخبيثة، ومنها تفكيك الجبهة الداخلية كما نجحوا في ذلك من قبل في بلدان عربية أخرى، وهذا كله ليس ببعيد عن الأطماع الصهيونية بثروة لبنان ومقدراته.

ويتمنى الاتحاد العام للبنانيين جميعًا الوقوف يدًا واحدة بوطنية المنتمين إلى الوطن الواحد، لدرء كل ما يدعو إلى الانشقاق، كما يدين مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ويشجب هذا الانفجار الخسيس ويساند وحدة الوطن اللبناني في هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي كله، درءًا للتدخلات الدولية الخبيثة التي تضع مصالحها فوق المصالح اللبنانية والعربية.​