متحدث الرئاسة ينشر صور جولة السيسي بمنطقة المنتره التاريخية
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بمنطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية.
رافق الرئيس، خلال الزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الزيارة، بضرورة تطوير المنطقة بشكل متكامل بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية المهمة لهذه المنطقة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94875
عدد المصابين
-
47182
عدد المتعافين
-
4930
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18603271
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
701253
عدد الوفيات
إعلان