بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات نواب رؤساء الأحياء والمراكز بالجيزة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتغيير عدد من نواب رؤساء الأحياء والمراكز ورؤساء الوحدات المحلية.

وشملت حركة نواب رؤساء المدن والمراكز التي أصدرها محافظ الجيزة تكليف صابر علي، نائبا لرئيس حي العجوزة.

كما شملت تكليف جمال محمد خميس، نائبا لرئيس مدينة كرداسة، ومحمد فهمي كامل، نائبا لرئيس مدينة البدرشين.

وشملت حركة محافظ الجيزة للوحدات المحلية، تكليف أحمد سعد عبدالعزيز رئيسا للوحدة المحلية بأبو رواش بمدينة كرداسة، وحسين شحاتة حسين رئيسا للوحدة المحلية بقرية ناهيا بمدينة كرداسة، وحسام محمد عبدالمجيد رئيسا للوحدة المحلية بأبو رجوان بمدينة البدرشين.

كما شملت الحركة تكليف رأفت عبدالرحيم فاضل رئيسا للوحدة المحلية بالشوبك الغربي بالبدرشين، ومحمد سيد أبوالدهب رئيسا للوحدة المحلية بدهشور بمدينة البدرشين.

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