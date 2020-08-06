أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الرقابة الإدارية: القبض على صاحب شركة دعاية لانتحاله صفة المستشار الإعلامي للتربية والتعليم

02:32 م الخميس 06 أغسطس 2020
الرقابة الإدارية: القبض على صاحب شركة دعاية لانتحاله صفة المستشار الإعلامي للتربية والتعليم

القبض على صاحب شركة دعاية

كتب- محمد سامي:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (أ. ص. س) صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والاعلان، لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية تقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين جنيه من أحد المواطنين، وذلك بعد أن ادعى قدرته على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ إحدى الدعاوى الخاصة لصالح المواطن.

وأسفرت تحريات الهيئة، وفق بيان، الخميس، عن اعتياد المتهم استخدام تلك الصفة للنصب على العديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم ويجري التحقيق معه حاليا بمعرفة النيابة العامة.

الرقابة الإدارية ضبط متهم انتحال شخصية

الخبر التالى:

البابا تواضروس لـ"بطريرك الموارنة": نساند الشعب اللبناني ونصلي لأجل المتضررين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94875

    عدد المصابين

  • 47182

    عدد المتعافين

  • 4930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان عاجل من وزارة الطيران بشأن حادث طائرة الجونة