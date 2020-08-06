الرقابة الإدارية: القبض على صاحب شركة دعاية لانتحاله صفة المستشار الإعلامي للتربية والتعليم
كتب- محمد سامي:
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (أ. ص. س) صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والاعلان، لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم واستغلال المنصب المزعوم في الحصول على منافع مادية وعطايا عينية تقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين جنيه من أحد المواطنين، وذلك بعد أن ادعى قدرته على التدخل لدى بعض الجهات القضائية لحفظ إحدى الدعاوى الخاصة لصالح المواطن.
وأسفرت تحريات الهيئة، وفق بيان، الخميس، عن اعتياد المتهم استخدام تلك الصفة للنصب على العديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم ويجري التحقيق معه حاليا بمعرفة النيابة العامة.
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