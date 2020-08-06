الطيران المدني: مصرع طاقم طائرة الجونة.. ولجنة للتحقيق في الحادث
كتب- محمد عبيد:
أعلن باسم عبدالكريم، المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، أن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية وهي من طراز "أبولو فوكس" وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين قد تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحلة تجريبية.
وأضاف عبدالكريم، في بيان، الخميس: أسفر الحادث عن مصرع قائدي الطائرة وهما الطيار أكرم الحصري، والطيار محمد سعيد.
وأشار عبدالكريم إلى أن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أصدر قراراً بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث.
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