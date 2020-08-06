أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الطيران المدني: مصرع طاقم طائرة الجونة.. ولجنة للتحقيق في الحادث

12:56 م الخميس 06 أغسطس 2020
الطيران المدني: مصرع طاقم طائرة الجونة.. ولجنة للتحقيق في الحادث

تحطم طائرة شراعية خاصةً في الجونة

كتب- محمد عبيد:

أعلن باسم عبدالكريم، المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، أن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية وهي من طراز "أبولو فوكس" وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين قد تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحلة تجريبية.

وأضاف عبدالكريم، في بيان، الخميس: أسفر الحادث عن مصرع قائدي الطائرة وهما الطيار أكرم الحصري، والطيار محمد سعيد.

وأشار عبدالكريم إلى أن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أصدر قراراً بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث.

طائرة الجونة باسم عبدالكريم شركة Air man sky sports وزارة الطيران المدني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94875

    عدد المصابين

  • 47182

    عدد المتعافين

  • 4930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان عاجل من وزارة الطيران بشأن حادث طائرة الجونة