إصابة شخصين في حادث تحطم طائرة "شراعية" من طراز "أبولو" بالجونة

كتب- محمد عبيد:



كشفت مصادر ملاحية إصابة شخصين في تحطم طائرة شراعية خاصةً من طراز "أبولو" في منطقة الجونة، وذلك أثناء رحلة لها فوق منتجع الجونة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، وقامت سلطات الطيران بمتابعة الحادث، وتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.



وقالت مصادر ملاحية، إن الطائرة تابعة لشركة خاصة "اير مان" وهي من طراز "أبولو"، وشهدت الحادث أثناء جولة لها بالمنطقة وعليها شخصين، وتم إبلاغ السلطات وعمل انتشار سريع، والدفع بسيارات الإسعاف والمطافئ لموقع الحادث، ويجري التعامل مع الطائرة والتحفظ عليها لحين وصول لجنة من حوادث الطيران لمعرفة ملابسات الحادث وفحص سجلات الطائرة وبيان قائدها .